Иван Шилов ИА REGNUM День памяти и скорби

Москва, 22 июня, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин рассказывает о своём отце — участнике Великой Отечественной войны Василии Николаевиче Демурине, который в июне 1941 года с отличием окончил училище и получил звание лейтенанта. Планировалось, что он останется в нём командиром взвода пулемётной роты. Но судьба распорядилась иначе.

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