Астана, 21 июня, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Научную конференцию «30 лет лидерства», посвященную деятельности бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, открыл глава республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает 21 июня агентство Zakon.kz.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

В мероприятии приняли участие министры, главы ведомств, главы регионов, общественные деятели. Во время открытия конференции Токаев заявил, что под руководством Назарбаева был реализован «самый успешный проект на постсоветском пространстве». При этом глава государства не уточнил по каким показателям государственный проект стал «самым успешным».

Напомним, 22 июня 1989 года Нурсултна Назарбаев был избран первым секретарем центрального комитета коммунистической партии Казахстана. Он сложил полномочия президента республики 20 марта 2019 года. Назарбаев продолжает возглавлять Совет безопасности Казахстана, ассамблею народов республики и правящую партию «Нур Отан».