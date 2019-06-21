Пекин, 21 июня, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Бывший вице-председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Шаньси Чжан Маоцай были исключен из Компартии Китая (КПК) за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов КНР, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

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Расследование показало, что Чжан, пользуясь возможностями, которые давало ему его должностное положение, лоббировал интересы третьих лиц в обмен на материальное вознаграждение в особо крупных размерах в форме денежных средств, недвижимости или дорогих подарков, которые получила лично или через посредников.

Как отметили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и в Национальной надзорной комиссии, Чжан вероломно нарушал правила скромности КПК из восьми пунктов, устраивая пышные банкеты. Кроме того, он утратил свои идеалы, что делает неуместным его дальнейшее пребывание в рядах Компартии. Обвинение будет добиваться максимально строго наказания для бывшего чиновника.