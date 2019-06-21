Цюрих, Швейцария, 21 июня, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Группа исследователей из университетов США и Швейцарии провела эксперимент с потерянным кошельком в 355 городах в 40 странах мира. Результат обнадежил ученых: люди оказались благороднее, чем прогнозировалось. Выводы опубликованы журналом Science.

Цитата из м/ф Чебурашка. День рождения и пионеры. реж. Роман Качанов. 1971. СССР Шапокляк и кошелек

Ученые расспросили экономистов и рядовых обывателей о том, как люди поступят с найденным кошельком. В целом обе группы были уверены, что нашедшие присвоят крупные суммы денег. «Исследование показало, что у нас слишком негативный образ человека», — заявляет Кристиан Лукас Цунд из Цюрихского университета.

Ученые передали в различные учреждения — офисы, банки, почты, кассы, на ресепшены — 17 тыс. якобы найденных кошельков с визитками и различными суммами денег, в некоторых случаях с ключами. В общей сложности были возращены более 8 тыс. из них. Кошельки с ключами возвращались владельцам чаще. Исследователей удивил вывод: чем больше денег в кошельке, тем больше вероятность его возврата.

О найденных кошельках без денег владельцам сообщили в 40% случаев. В кошельке с €12 — в 51% случаев. Возврат портмоне с €80 в Польше, США и Великобритании достиг 71%. Самые большие суммы чаще всего возвращали в Дании, Швеции и Новой Зеландии. Зависимость между суммой денег и долей возврата была выявлена по всему миру. Пол и возраст нашедших не сыграли роли.

Авторы исследования объясняют нежелание людей присваивать чужие деньги тем, что они не хотят ощущать себя ворами. Психологическая нагрузка в случае такой кражи оказывается мощнее, чем материальная выгода.