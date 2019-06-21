Вашингтон, 21 июня, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Минобороны Соединенных Штатов опубликовало карту маршрута разведывательного беспилотника RQ4, который был сбит Ираном. Карта опубликована на странице ArmyTimes в Twitter.

U.S. States Air Force БПЛА RQ-4

https://twitter.com/ArmyTimes/status/1141761138427928576

Пентагон утверждает, что американский беспилотник был якобы сбит в международных водах — за пределами территориальных вод Ирана. При этом военное ведомство США не подтвердило, что данная карта является объективным средством контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Пентагон обвинил Тегеран в эскалации напряженности в Персидском заливе. Кроме того, США запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана.

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