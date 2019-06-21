Париж, 21 июня, 2019, 08:23 — ИА Регнум. «Паутина скандалов продолжает стягиваться вокруг Николя Саркози: его в итоге будут судить за предполагаемые попытки подкупить одного или нескольких судей, занимавшихся одним из тех дел, в которых был замешан бывший президент», — пишет испанское издание ABC.

(сс) European People's Party Николя Саркози

Саркози подозревают в нескольких параллельных эпизодах коррупции: нелегальном финансировании своей президентской кампании (завершившейся победой в 2012 году), извлечении выгоды из пожертвований Муаммара Каддафи, прямом или косвенном участии в получении выплат одним из его политических советников за счет корпоративной сделки, непрозрачном покрытии трат на развод со своей второй женой Сесилией Сиганер… Все эти скандалы тянут за собой самые разнообразные «шлейфы» и продолжают находиться на рассмотрении судебной системы.

В ожидании развития расследования остальных скандальных случаев Саркози решили привлечь к ответственности за попытку дать взятку одному либо нескольким судьям, которые рассматривали дело о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года. Несколько судей подозревают, что бывший президент Франции и его адвокаты рассчитывали нелегально заполучить не предназначенную для них информацию, чтобы в деталях узнать, какими сведениями правосудие располагает, а какими нет.

Первым президентом Пятой республики, которого судили и признали виновным в преступлениях, совершенных до вступления в должность главы государства, был Жак Ширак, напоминает ABC. Саркози же может стать первым лидером Пятой республики, осужденным за преступления на посту президента, связанные с его избранием.

Впрочем, анонсированный процесс над Саркози, дата начала которого пока неизвестна, еще не приговор. Бывший президент, сейчас удалившийся от политики, по закону обладает презумпцией невиновности, «однако токсичное облако скандалов в ходе расследования позволяет предположить, что его ждет длительное, суровое и очень горькое «судебное чистилище», — добавляет испанское СМИ.

Утечки информации из судебной сферы говорят о целой «радуге» проблем и подозрений — от «пассивной коррупции» до большей или меньшей корысти в частной жизни. Что касается предполагаемой передачи Саркози крупных сумм денег Муаммаром Каддафи (якобы предназначенных для финансирования политической и предвыборной активности бывшего французского лидера), то это дело «столь же темное, сколь и непредсказуемое», считает ABC. Как и предполагаемое активное либо пассивное участие Саркози в злоупотреблениях, допущенных при предоставлении Катару права на проведение Мундиаля в 2020 году, которое извлекло на свет темные истории и «опасные связи» экс-президента.