Пхеньян, 21 июня, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Пхеньяне завершились переговоры первого дня государственного визита в КНДР генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина, которые китайский лидер проводил с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, сообщает 20 июня Синьхуа.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

В состав китайской делегации, возглавляемый Си Цзиньпином, входят «патриарх» китайской дипломатии Ян Цзечи, занимающий пост главы канцелярии (руководящей группы) ЦК КПК по международным делам, глава МИД КНР Ван И, глава секретариата ЦК КПК Дин Сюэсян, председатель государственного комитета по развитию и реформам КНР Хэ Лифэн и другие официальные лица.

Напомним, что это первый государственный визит партийно-государственного лидера КНР в КНДР с 2005 года, когда тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао встречался в Пхеньяне с отцом Ким Чен Ына, прежним лидером Ким Чен Иром.