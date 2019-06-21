Тюмень, 21 июня, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Признать на законодательном уровне отдельных животных источниками повышенной опасности предлагают юристы Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщает 21 июня пресс-служба вуза.

State Farm Собака

Отмечается, что такая мера позволит повысить сознательность и ответственность, в частности, владельцев крупных и агрессивных собак, защитить права и интересы пострадавших от животных, при этом порядок возмещения причиненного вреда упростится.

«Если гражданин страдает от безнадзорных животных, то собственником данных животных должен признаваться муниципалитет или уполномоченные органы государственной власти, если не будет доказано иное. Следует законодательно запретить выпуск отловленных собак обратно на улицы», — отмечает магистрант Института государства и права ТюмГУ Дмитрий Маркадеев.

Также в вузе пояснили, что вопреки мнению многих российских зоозащитников во многих развитых странах проблему бродячих животных решают жестче, чем в российских городах.

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