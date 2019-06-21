Красноярск, 21 июня, 2019, 06:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае на утро 21 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано семь лесных пожаров в пяти районах — Березовском, Богучанском, Дзержинском, Кежемском, Эвенкийском — на общей площади 136 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, заверив, что населённым пунктам возгорания не угрожают.

wildfire Лесной пожар

Большая часть пожаров действует в труднодоступной зоне. В тушении задействованы 137 человек и три единицы техники.

За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара на общей площади 7,5 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Красноярском крае было зафиксировано 1639 лесных пожаров на общей площади 1,6 млн гектаров. Размер ущерба лесному фонду превысил 4 млрд рублей.

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