РФ обвинили в любви к хаосу, Украине предложили забыть Крым: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Арабская коалиция нанесла удары по позициям йеменских хуситов;
- Пентагон обвиняет РФ в попытках перекроить мировой порядок;
- Трамп получит в Иране «свою войну»;
- Макрон готов поддержать назначение Ангелы Меркель на пост главы ЕК;
- Чешский президент призвал Киев смириться с потерей Крыма.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1599.