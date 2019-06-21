Пермь, 21 июня, 2019, 05:58 — ИА Регнум. В Пермском крае семь пермяков отчитались о доходе, сумма которого за 2018 год превысила 1 млрд рублей. Такие данные привела начальник краевого управления Федеральной налоговой службы Чулпан Госсамова на пленарном заседании Законодательного собрания, сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Стоит отметить, что число миллиардеров в Прикамье выросло в два раза. За 2017 год доход более 1 млрд рублей указали три человека.

Согласно информации налоговой службы, 14 жителей региона отчитались о доходе от 500 млн до 1 млрд рублей (за 2018 год), годом ранее граждан с таким доходом насчитывалось 19 человек.