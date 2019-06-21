У границ России за неделю замечено 15 иностранных летательных аппаратов
Москва, 21 июня, 2019, 05:53 — ИА Регнум. У границ России в течение недели вели воздушную разведку 15 летательных аппаратов. Об этом 21 июня сообщает официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Mil.ru
На перехват воздушной цели
Как отмечается, за этот период с целью недопущения нарушений государственной границы дважды поднимались в небо истребители из состава дежурных сил ПВО.
По данным оборонного ведомства, нарушений российского воздушного пространства допущено не было.