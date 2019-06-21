Токио, 21 июня, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.

Skopski Petrovac Вертолёт Bell UH-1

Сообщается, что вертолет разбился при посадке на аэродроме. На его борту находились два человека, в результате происшествия пострадавших не было. Отмечается, что при ударе вертолета о землю отвалилась хвостовая часть.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Грузии разбился вертолет Bell 505, погибли двое туристов и пилот. Отмечалось, что вертолет разбился у поселка Казбеги. Причина крушения не называлась.