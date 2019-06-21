Купертино, США, 21 июня, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Американская компания Apple объявила об отзыве ограниченного числа ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с аккумуляторами. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте производителя.

MichalPL Ноутбук MacBook Pro

Как уточняется, отзыву подлежат некоторые 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года. Данные устройства были доступны в продаже в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.

Сообщается, что аккумуляторная батарея в некоторых из этих устройств «может перегреваться и представлять угрозу безопасности».

Проверить, подпадает ли конкретное устройство под программу отзыва можно по серийному номеру на сайте компании. Производитель обещает бесплатно провести работы по замене батареи в ноутбуках с потенциальным дефектом.