В Грузии — антироссийские настроения, в России – диссонанс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 июня, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Москва отреагировала на ситуацию в Тбилиси;
- «Нафтогаз Украины» предлагает спасти Молдавию от Газпрома;
- Суд решил, что роспуск Верховной рады — законный;
- В России призывают исправить ошибку пенсионной реформы;
- Россию назвали ключевым рынком для Huawei.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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