Вашингтон, 21 июня, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассматривают вариант введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер в ходе телефонного брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Вариант введения санкций сейчас является очень вероятным», — подчеркнул он.

По словам Купера, в настоящее время США пытаются найти решение вопроса с покупкой Турцией комплексов С-400. В случае, если Соединенные Штаты не смогут прийти к приемлемому решению, не исключены меры с применением наказания в адрес Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что США не введут санкции за покупку С-400. Он отметил, что если США решатся на введение санкций, Анкара введет «собственные санкции» в адрес Вашингтона.