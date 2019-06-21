Вашингтон, 21 июня, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Критика со стороны России в адрес США якобы свидетельствует о попытках Москвы изменить существующий мировой порядок, заявила представитель Пентагона подполковник Карла Глисон телеканалу CNBC.

Дядя Сэм обвиняет

По её словам, решение об отправке дополнительного военного контингента США на Ближний Восток было принято из оборонительных соображений для предотвращения всевозможных угроз в регионе. Поэтому, считают в минобороны США, заявления о провокативности действий США со стороны Москвы являются беспочвенными.

«Россия пытается изменить существующий мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий. Россия стремится использовать хаос и таким образом распространить свое влияние за пределами ближнего зарубежья», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что отправка Соединенными Штатами ракетных комплексов Patriot свидетельствует о желании США максимально осложнить обстановку вокруг Ирана. По его словам, у России нет сомнений, что Вашингтон стремится нарастить давление на Иран и обострить ситуацию на Ближнем Востоке.