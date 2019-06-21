Эр-Рияд, 21 июня, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям йеменских хуситов в окрестностях города Ходейда, передает телеканал Al Arabiya.

Voice of America После авиаудара. Йемен

Сообщается, что коалиция атаковала заминированные лодки, при помощи которых хуситы намеревались совершить террористические акты против судов в регионе. Также подчеркивается, что атака была начата в ответ на удар хуситов по опреснительной станции на юге Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее йеменские повстанцы-хуситы нанесли ракетный удар по опреснительному заводу в Саудовской Аравии. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших не было. Об ущербе, нанесенном инфраструктурным объектам, информации нет.