Брюссель, 21 июня, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о новом главе Европейской комиссии. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Дональд Туск.

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«Было проведено полное обсуждение кандидатур с учётом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европарламенте. Ни у одного из кандидата нет большинства, говорить об именах пока преждевременно», — сказал он.

Туск уточнил, что дискуссия продолжится на внеочередном саммите, который состоится 30 июня. По его словам, лидеры Евросоюза нацелены на согласование пакетного решения по назначениям сразу на все ключевые посты.

Напомним, мандат нынешней Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера истекает в октябре. Решение по кандидатуре нового главы ЕК планировалось принять на сегодняшнем саммите.

В ближайшие месяцы в Евросоюзе также должны быть назначены новые председатели Европейского совета, Европарламента и Европейского Центробанка, а также новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.