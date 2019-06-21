Москва, 21 июня, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который в ответ на вопрос журналистов о возможности удара по Ирану пообещал, что общественность «скоро узнает» об этом.

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«Как заявил Трамп, «вы скоро узнаете», будет ли у него своя война, как у каждого президента США до него», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков напомнил, что у Билла Клинтона была война в Югославии, у Джорджа Буша-младшего было сразу две войны — в Ираке и Афганистане, у Барака Обамы — война в Ливии.

«Трамп клялся, что не начнёт новую. Цену этим клятвам «вы скоро узнаете», — отметил Пушков.

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Напомним, накануне Дональд Трамп, комментируя инцидент с американским беспилотником, сбитым иранскими военными, заявил, что Тегеран «совершил очень большую ошибку».

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