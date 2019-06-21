Киев, 21 июня, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня двумя своими указами отменил 159 указов, изданных его предшественниками. Соответствующие документы обнародовала пресс-служба государства.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Решением Зеленского отменены отдельные указы, принятые в период с 1991 по 2013 год президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.

Кроме этого, ещё более чем в 30 указах отменены отдельные положения и пункты о внесении изменений в другие документы.

Ранее в этот же день Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса сообщил, что его администрация «не теряет времени и провела полную инвентаризацию» президентских указов.