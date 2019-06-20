Тегусигальпа, 21 июня, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес направил вооруженные силы на восстановление порядка в стране, сообщает агентство Reuters.

Presidencia El Salvador Хуан Орландо Эрнандес

По его словам, военнослужащие разблокируют дороги, ранее перекрытые протестующими, а также будут охранять частную собственность жителей страны и государственные объекты.

«Вооруженные силы, национальная полиция и другие силовые службы будут развернуты по всей стране», — заявил Эрнандес.

Ранее в Гондурасе вспыхнули массовые протесты, вызванные, в частности, забастовкой дальнобойщиков. Протесты по все стране начали перерастать в столкновения с полицией. Также протестующие возводили баррикады на дорогах и жгли автомобильные покрышки.