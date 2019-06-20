Куру, Франция, 21 июня, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Ракета-носитель Ariane 5 с двумя вещательными спутниками успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Об этом сообщается на сайте компании — оператора космодрома Arianespace.

Card1225 Ракета-носитель Ariane 5

Ракета должна вывести на орбиту спутник T-16, построенный компанией Airbus Defence and Space для оператора связи AT&T, а также аппарат Eutelsat 7-C, изготовленный калифорнийской фирмой Maxar Technologies для французской компании Eutelsat Communications. Оба спутника должны быть развёрнуты на геостационарной орбите.

Это уже второй запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома «Куру» в текущем году. В феврале при помощи данной ракеты были успешно выведены на орбиту саудовский и индийский спутники связи.