Москва, 21 июня, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе. Видеообращение главы государства обнародовала 21 июня пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Обращение Владимира Путина к выпускникам российских школ

«Школа была для вас вторым родным домом, и думаю, вы понимаете, что заслуга в этом, прежде всего, педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных», — отметил Владимир Путин, призвав выпускников помнить о своих учителях, оказывать им помощь и поддержку.

Президент подчеркнул, что главное для выпускников школ — верно определиться с профессией, поступить в желаемое учебное заведение и впоследствии стать грамотными и востребованными специалистами.

«Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе. Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности, вы сможете принимать серьёзные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за её будущее», — сказала глава государства.

Путин призвал выпускников гордиться Родиной, чтобы и она гордилась своими гражданами и их достижениями, и поделал вчерашним школьникам удачи, настойчивости и трудолюбия.