Аллентаун, США, 21 июня, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Перестрелка произошла у ночного клуба на западе американского штата Пенсильвания, пострадали десять человек, сообщает агентство Associated Press.

Denoel Paris Перестрелка

Сообщается, что инцидент произошел у ночного клуба «Дежа Вю» в Аленнтауне. По данным полиции, нападавших было трое, они, вероятно, собирались напасть на одного конкретного человека. Однако большинство пострадавших в ходе перестрелки — обычные люди, которые вышли из заведения и стояли на тротуаре. В результате стрельбы пострадали десять человек. Полиция связывает стрельбу с разборками уличных банд.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в США 11-летний ребенок смог дать отпор 19-летнему грабителю при помощи мачете. Мальчик ударил мачете по голове грабителя, который проник в дом и пытался ограбить жилище.