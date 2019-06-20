Девятиэтажка на севере Молдавии рухнула из-за незаконной перепланировки
Кишинёв, 21 июня, 2019, 00:56 — ИА Регнум. По предварительной версии, причины обрушения 19 июня девятиэтажного дома в Атаках на севере Молдавии — нарушения при строительстве здания, затопление подвала и снос жильцами дома несущих стен при перепланировке. Об этом сообщил прибывший 10 июня на место президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.
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Обрушившийся дом в Атаках
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение снести дом, пострадавшим жильцам возместят ущерб. «Государство предоставит всем пострадавшим постоянное жильё», — пообещал Додон.
Вечером 19 июня в Атаках на севере Молдовы обрушилась часть девятиэтажного дома. Всех жителей дома заранее эвакуировали, никто не пострадал. Дом считался аварийным.