Кишинёв, 21 июня, 2019, 00:56 — ИА Регнум. По предварительной версии, причины обрушения 19 июня девятиэтажного дома в Атаках на севере Молдавии — нарушения при строительстве здания, затопление подвала и снос жильцами дома несущих стен при перепланировке. Об этом сообщил прибывший 10 июня на место президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Facebook.com/dodon.igor1 Обрушившийся дом в Атаках

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение снести дом, пострадавшим жильцам возместят ущерб. «Государство предоставит всем пострадавшим постоянное жильё», — пообещал Додон.

Вечером 19 июня в Атаках на севере Молдовы обрушилась часть девятиэтажного дома. Всех жителей дома заранее эвакуировали, никто не пострадал. Дом считался аварийным.