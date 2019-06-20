Кишинёв, 21 июня, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе установил, как и куда бежал из Молдавии лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк. Как сообщил Нэстасе, Плахотнюк выехал на Украину через Приднестровье на автомобиле, а оттуда улетел в Лондон, передает ИА REGNUM.

Saeima Владимир Плахотнюк (слева)

По словам Нэстасе, в день бегства, 14 июня, Плахотнюк заказал частный самолет, который ждал его в Кишиневском аэропорту, но в итоге не воспользовался им.

Напомним, Владимир Плахотнюк, безраздельно правивший Молдавией в течение нескольких лет, покинул Молдавию 14 июня после того, как возглавляемая им Демпартия передала власть новому руководству в лице Партии социалистов и блока ACUM.