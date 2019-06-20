Брюссель, 21 июня, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении ещё на полгода секторальных санкций в отношении России. Об этом сообщил журналистам на полях саммита представитель Европейского совета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Решение о продлении санкций было принято единогласно ввиду недостаточного выполнения Минских соглашений», — сказал он.

Речь идёт об ограничительных мерах, направленных против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также затрагивающих поставки России товаров двойного назначения. Срок их действия должен был истечь 31 июля.

Снятие данных санкций Европейский союз весной 2015 года увязал с полной реализацией Минский соглашений.

Ранее сегодня ЕС также принял решение о продлении ещё на один год так называемого крымского пакета санкций против России.