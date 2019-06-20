Приштина, Сербия, 20 июня, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В Албании вступило в силу решение об отмене мобильного роуминга для граждан отделившегося от Сербии края Косово. Об этом сообщает телерадиокомпания РТК.

Как заявил журналистам министр экономического развития Косово Вальдрин Лука, албанская сторона начала исполнение соглашения об отмене дополнительной платы за мобильную связь «для всех граждан Косово, совершающих поездки на родину».

Правительство Косово приняло резолюцию об отмене роуминга для граждан Албании ещё летом 2018 года. До последнего времени ожидалось, что в Тиране будет принят ответный шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне зашедших в тупик переговоров между Белградом и Приштиной об урегулировании отношений Албания и Косово с минувшего года серьёзно активизировали процесс взаимной интеграции.

В частности, стороны анонсировали объединение своих таможенных служб и отмену контроля на пограничных переходах. Также было объявлено о планах Тираны и Приштины объединить свои зарубежные дипломатические учреждения.

Ряд последних взаимных шагов Албании и Косово идёт вразрез с положениями соглашений о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом, которые заключили обе стороны, что вызывает недовольство в Брюсселе.