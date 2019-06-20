София, 20 июня, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Численность населения Болгарии уже никогда не поднимется выше нынешних семи миллионов человек. Об этом говорится в опубликованном на днях новом демографическом прогнозе ООН.

По оценке всемирной организации, уже в ближайшие 20 лет население балканской страны сократится до 5,98 млн человек, к 2059 году — до 4,97 млн человек, а к концу XXI века в Болгарии будет проживать не более 3,6 млн человек.

Чуть более позитивный прогноз ООН даёт на случай нулевой миграции — варианта, при котором количество прибывающих в страну будет равняться количеству уезжающих. В этом случае численность населения Болгарии к концу века будет составлять 4,2 млн человек.

Следует отметить, что Евростат представил ещё более пессимистичные оценки. Согласно прогнозу статистической службы ЕС, к 2100 году в Болгарии останется не более 2,2 млн человек, что сопоставимо с нынешним населением столицы страны Софии.

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Как передавало ИА REGNUM, в мае было объявлено, что правительство Болгарии сформирует рабочую группу, которая займётся разработкой стратегии новой демографической политики страны. К выработке мер по выводу страны из глубокого демографического кризиса было решено подключить учёных Болгарской академии наук, врачей-терапевтов, акушеров-гинекологов и других специалистов.