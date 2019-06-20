Тегеран, 20 июня, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф заявил, что американский беспилотный летательный аппарат, который был сбит Корпусом стражей Исламской Революции, вылетел с территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства написал сегодня, 20 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

U.S. Air Force Американский БПЛА

«В 00:14 американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана», — написал Зариф.

Также глава МИД Ирана сообщил, что американский БПЛА был сбит в 04:05. Иранские военные смогли извлечь часть обломков БПЛА в иранских территориальных водах, где собственно беспилотник и был сбит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские военные заявили, что иранский КСИР сбил американский БПЛА в международном воздушном пространстве. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран мог сбить американский БПЛА по ошибке.