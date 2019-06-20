Баку, 20 июня, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев произвёл ряд перестановок в силовых ведомствах страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Указами президента, многолетний министр внутренних дел Рамиль Усубов освобожден от занимаемой должности и назначен секретарем Совета безопасности при президенте. Министром внутренних дел назначен Вилаят Эйвазов, который до нового назначения был первым заместителем министра внутренних дел.

Глава Службы госбезопасности Мадат Гулиев назначен министром военной промышленности. На его место начальником Службы госбезопасности назначен Али Нагиев. Последний был начальником Управления по борьбе с коррупцией в Генпрокуратуре.