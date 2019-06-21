Москва, 21 июня, 2019, 07:42 — ИА Регнум. В столичном Парке культуры и отдыха им. Горького в седьмой прошли празднования выпускного бала школьников. В этом году «Московский выпускной» для одиннадцатиклассников состоялся под девизом «Сочиняй мечты», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная дорожка Выпускного-2019

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная дорожка Выпускного-2019

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

На главной сцене парка Горького прошёл музыкальный концерт, его хедлайнерами стали Feduk, Егор Крид и Ольга Бузова. На сцене также выступили Мот, Натан, Елена Темникова, Кравц, Ханна, T-Killah, Serebro, Рита Дакота и многие другие. Исполнителей школьники выбирали сами с помощью приложения «Активный гражданин».

Дарья Антонова ИА REGNUM Главная сцена на Пушкинской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Локация «Ищи себя»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Ранее с окончанием школы московских выпускников поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Поздравление он разместил на своём сайте.

«Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! Но учёба не завершается со школой или вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день», — заявил градоначальник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM В парке Горького оборудовали площадки для игр

Дарья Антонова ИА REGNUM Локация «Будь другом» предназначена для командных игр и соревнований

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивная локация «Побеждай»

Дарья Антонова ИА REGNUM Локация «Будь другом»

Дарья Антонова ИА REGNUM Beauty-зона для выпускниц

Дарья Антонова ИА REGNUM Beauty-зона для выпускниц

По оценкам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в этом году к городскому празднику выпускников в парке Горького должны были присоединиться порядка 22,6 тыс. выпускников, что является рекордом за всё время существования праздника в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кибовский

Дарья Антонова ИА REGNUM Главная сцена на Пушкинской набережной

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной-2019 в парке Горького

Напомним, 20 июня в Государственном Кремлевском дворце прошла церемония IX всероссийской премии «Выпускник-2019», состоялся праздничный концерт. Затем выпускной вечер продолжился на Красной площади с дискотекой в Гостином дворе.