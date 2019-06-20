Вашингтон, 20 июня, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Канады Джастину Трюдо поднять вопрос об арестованных канадцах на встрече с главой КНР Си Цзиньпином, 20 июня передает агентство Reuters.

Liberal.ca Джастин Трюдо

«Все, что я могу сделать, чтобы помочь Канаде, я сделаю», — заявил Трамп в ходе переговоров с Трюдо в Вашингтоне.

Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг и предприниматель Майкл Спавор были арестованы в Китае по обвинению в шпионаже в декабре 2018 года.

Читайте также: Канада и США призвали Китай отпустить арестованных канадцев