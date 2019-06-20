Киев, 20 июня, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на пост главы Управления делами главы государства. Распоряжение Зеленского опубликовано сегодня, 20 июня, на сайте президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Государственное управление делами занимается материально-техническим и социально-бытовым обеспечением работы президента Украины, правительства, Верховной рады и ряда других органов государственной власти. Предыдущий глава этого ведомства — Иван Куцик — был уволен новым президентом Зеленским. Исполнять обязанности главы управления делами стал заместитель Сергей Борзов.

«Объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Госуправления делами», — сказано в распоряжении Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выиграв выборы на Украине и придя к власти, Зеленский не располагает обширной политической командой, которая могла бы проводить его политические решения и обещания в жизнь.