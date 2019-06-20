Лондон, 20 июня, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Бывший глава британского МИДа и наиболее вероятный будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов отправиться в предвыборный тур по стране, 20 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Я с нетерпением жду возможности поехать через всю Великобританию и изложить свой план по Brexit, объединению нашей страны и созданию светлого будущего для всех», — заявил Джонсон в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 июня Джонсон победил в последнем туре предварительного голосования среди законодателей от Консервативной партии, его соперником в финальном голосовании станет действующий глава британского МИДа Джереми Хант.

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