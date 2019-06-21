Париж, 21 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В воскресенье, 23 июня, пройдет восьмой этап Формулы-1 — Гран-при Франции. Автодром в Ле-Кастелле в прошлом году впервые за 10 лет принял гонку Ф-1, поэтому трасса Поль-Рикар считается относительно новой и незнакомой для пилотов. По этому случаю лучшие букмекерские конторы уже выставили котировки на победителя этапа, по которым легко определить кто же выиграет данный этап с большой вероятностью.

Wikimedia.org Льюис Хэмилтон

Основные фавориты

На каждом из этапов нынешнего сезона Формулы-1 фаворитом идет британский гонщик из «конюшни» Mercedes Льюис Хэмилтон, и это не удивительно, ведь он выиграл 5 гонок из 7-ми прошедших, еще дважды финишировал вторым. В 2018-м году на Гран-при Франции именно Хэмилтон приехал к к финишу первым, причем с хорошим запасом, значит эта трасса ему вполне подходит.

Конкурировать с Льюисом в этом сезоне может разве что его товарищ по «конюшне» Валттери Боттас. Финский гонщик в Mercedes выполняет функции цербера, не дающего возможности конкурентам подойти к Хэмилтону. Тем не менее, Боттасу удалось вырвать у своего коллеги две победы в нынешнем сезоне (Гран-при Австралии и Гран-при Азербайджана), поэтому шансы на победу во Франции у финна есть.

Себастьян Феттель из Ferrari также в числе фаворитов Гран-при Франции, хотя в нынешнем сезоне у него побед не было. Две недели назад на Гран-при Канады немецкий гонщик финишировал первым, но получил штраф в 5 секунд ко времени и уступил победу Хэмилтону. Сказать по правде, то наказание было несправедливым.

Котировки букмекеров на фаворитов Гран-при Франции:

Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1,80

Валттери Боттас (Mercedes) — 3,60

Себастьян Феттель (Ferrari) — 5,00

Так кто в итоге победит?

Учитывая то, что в прошлом году Льюис Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Франции, в нынешнем сезоне взял 5 побед, поэтому сомневаться в его успехе на предстоящем этапе Формулы-1 не приходится.