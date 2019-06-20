Москва, 20 июня, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин призвал срочно остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании, особенно в микрокредитах, проценты по которым могут достигать 600% годовых. Об этом Орешкин заявил сегодня, 20 июня, в интервью телеканалу «Россия 24».

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Орешкин заявил, что очень важно прекратить увеличивать ту проблему, которая есть. Речь идет не только о банковском кредите, а о кредитах, выдаваемых микрофинансовыми организациями.

«Там процентные ставки — 1% в день, это 600% годовых. Это на самом деле ужасные цифры. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, они просто из них выбраться не могут», — констатировал Орешкин.

Глава Минэкономразвития призвал срочно остановить рост этого пузыря. Далее необходимо работать с конкретными людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов.