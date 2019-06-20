Лондон, 20 июня, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают расти в течение всей сессии торгов после инцидента с американским беспилотником, сбитым Ираном в Ормузском проливе, 20 июня передает агентство Reuters.

Businessinsider.com Иран

Несмотря на то, что со стороны США не последовало мгновенного ответа на сбитый дрон, заявления с обеих сторон подогревают напряженность — и поддерживают опасения за транспортировку нефти из Персидского залива.

К настоящему момент нефть марки Brent поднялась в цене на $2,49 (4,03%), до $64,31 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на $2,90 (5,37%), до $56,87 за баррель.

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