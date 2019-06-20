Киев, 20 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В Киеве, во Владимирском соборе, сегодня, 20 июня, прошел собор раскольничьей «Украинской православной церкви Киевского патриархата» под руководством Михаила Денисенко, который именует себя «патриарх Филарет». Этот собор фактически денонсировал так называемый «томос об автокефалии», который ранее был выдан украинским раскольникам патриархом Констнтинопольским Варфоломеем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

«Томос, предоставленный УПЦ КП 6 января 2019 года в Константинополе (Стамбул), не соответствует уставу автокефальных церквей, поскольку ставит украинскую церковь в зависимость от Константинопольского патриархата», — сказано в постановлении собора УПЦ (КП).

Также собор под председательством Филарета отменил постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации «Украинской православной церкви Киевского патриархата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Украины Пётр Порошенко при помощи американцев смог добиться временного объединения украинских раскольников и выдачи им константинопольским патриархом томоса об автокефалии. Однако томос этот был не так прост — фактически он превращал украинских раскольников в митрополию константинопольского патриархата.

Новое образование раскольников под название «Православная церковь Украины» возглавил Епифаний Думенко, а Филарета стали медленно отодвигать от руководства.

Когда скорое падение Порошенко стало очевидным, Филарет фактически восстал против Фанара и стал обвинять Порошенко и главу ПЦУ Думенко. Сегодня Филарет оформил очередной раскол уже в среде самих раскольников.