Хартум, 20 июня, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Оппозиция Судана провела новые акции протеста по всей стране, 20 июня передает агентство Reuters.

Nina R Судан

В акциях с требованием отставки военного совета, которые проходили в крупных городах страны, приняли участие сотни человек.

После жестокого разгона «сидячей забастовки» в центре Хартума митинги оппозиции стали гораздо малочисленнее.

Читайте также: Оппозиция Судана прекратила общенациональную забастовку