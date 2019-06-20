Санкт-Петербург, 20 июня, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Список из десятков муниципалитетов Петербурга, где выборы назначали под покровом тайны, пополнило МО «Академическое». Об этом сообщил 20 июня депутат Законодательного собрания и кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Михаил Амосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня в МО «Академическое» обнаружили факт сокрытия даты назначения выборов. Оказывается, выборы были назначены ещё 9-го числа. Уже 20-е! Половина времени на подачу документов — украдена. После нашего появления в районной библиотеке началось шевеление — часть документов опубликовали. Но главного документа — нет. Решение о назначении выборов не опубликовали», — заявил Амосов.

Заметим, кандидаты в муниципалы должны успеть зарегистрироваться за 20 дней с момента объявления выборов в МО, но они не могут этого сделать, если даже не знают, что отсчет уже пошел.

О сокрытии факта назначения выборов в некоторых муниципалитетах Петербурга наслышаны даже в Центризбиркоме. Кандидаты жаловались на аналогичные ситуации в МО «Сосновское», «Чкаловское», «Сампсониевское», «Сергиевское», «Пулковский меридиан», «Гагаринское» и многих других. Накануне самовыдвиженцам пришлось вызвать полицию в МО «Звездное», так как там не только скрыли дату назначения выборов 10 дней назад, но и принимали документы у кандидатов всего два часа в сутки.

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Амосов сообщил, что сделал скриншоты сайта, где отсутствует публикация о назначении выборов в МО «Академическое», кроме того, составил акт об отсутствии в библиотеке газет с опубликованным решением о проведении выборов.

«Написали заявление в прокуратуру и Городскую избирательную комиссию. Очевидно, что это просто попытка не допустить участия кандидатов от оппозиции в муниципальных выборах», — полагает депутат.

В ЦИК уже назвали число жалоб из Петербурга на муниципальную кампанию чересчур большим, а также выразили опасение, что история с беспрецедентно грязными выборами 2014 года, когда комиссии прятались от кандидатов и не принимали документы, повторяется вновь.

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Аппарат уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге направил запросы в прокуратуру по пяти муниципалитетам Московского и Выборгского районов, а также готовит очередную порцию обращений.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут одновременно с губернаторскими 8 сентября 2019 года. Предстоит избрать боле 1,5 тыс. депутатов местных советов.