Ульяновск, 20 июня, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Ульяновское региональное отделение «Единой России» требует от коммунистов Димитровграда перестать прятаться от проблем и «затыкать рот» многодетным семьям, которые требуют положенные им по закону земельные участки. Об этом заявил секретарь Ульяновского реготделения партии Василий Гвоздев, подчеркнув, что партийцы берут решение этого вопроса на контроль и будут добиваться выделения средств на межевание земель для многодетных.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Поддержка семьи, материнства и детства — одно из важнейших направлений политики нашего государства. Этим вопросам уделяется большое внимание на федеральных и региональных уровнях. Нужно перестать прятаться от проблем и «затыкать рот» многодетным семьям, которые требуют положенные им по закону земельные участки, а оперативно решать их проблемы», — подчеркнул Гвоздев.

По его словам, решение Димитровградской Думы, где 26 из 30 депутатов являются членами КПРФ — вопиющий пример наплевательского отношения к многодетным семьям. Он уточнил:

«Людей, которые уже долгое время ожидают свои земельные участки, в последний момент просто обманули и перенаправили 2 миллиона рублей, которые изначально выделялись на межевание земель, на другие цели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи, которым решили не выделять положенные законом земельные участки, оставили перед зданием администрации надпись: «Дума, одумайся». Председатель гордумы, коммунист Александр Ерышев вместе с группой депутатов написал заявление с требованием наказать многодетных активистов.