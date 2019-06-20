Ижевск, 20 июня, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» назвал реалистичным план развития экспорта.

«Мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и я думаю, что это достижимая цифра. Добьёмся мы этого или нет — это, конечно, вопрос. Но к этому надо стремиться, это реалистичный план», — считает президент.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал развитие АПК в республике на своей странице в одной из социальных сетей.

«В республике запущен сельскохозяйственный акселератор «Я — фермер» — образовательная программа для фермеров. В первом потоке более 200 участников — граждан и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Подобные курсы будут проводиться ежегодно 1 раз в год», — заверил руководитель региона.

Кроме того, в республике действует онлайн-академия «Агропортал» для начинающих и действующих фермеров, проводится конкурный отбор по предоставлению грантов, разрабатывается региональная программа развития сельхозкооперации. В 2019 более чем в два раза увеличена грантовая поддержка фермеров и кооперативов — по всем направлениям она составит 271,8 млн рублей. В этом году республика первой из российских регионов осуществила пробную поставку молочной продукции в Китай.

Также развиваются перспективные направления экспорта рапсового масла, льна, вегенсов (сушёных овощей).

Сумма экспорта сельхозпродукции, произведённой в республике, к 2024 году должна составить $10,2 млн, по итогам прошлого года экспорт составил $2,4 млн. Удвоение экспорта продукции АПК — одна из приоритетных задач, в решение которой в этом году в рамках нацпроекта активно подключилась Удмуртия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня состоялась 17-я «прямая линия» президента России Владимира Путина. В ходе общения с гражданами глава государства ответил на наиболее важные вопросы социально-экономического развития: строительство школ, больниц, поддержка малого и среднего бизнеса, низких зарплат.

Всего на «прямую линию» поступило около 2 млн звонков. Прямое общение с гражданами продолжалось около четырёх часов.