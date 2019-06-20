МИД Саудовской Аравии выразил протест в связи с запретом поставок оружия
Эр-Рияд, 20 июня, 2019, 19:46 — ИА Регнум. МИД Саудовской Аравии выразил протест в связи с решением британского суда и остановкой правительством Великобритании контрактов по экспорту оружия арабской коалиции, 20 июня передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Саудовская Аравия
Согласно заявлению главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, «единственным бенефициаром прекращения поставок оружия коалиции будет Иран».
«Коалиция ведет законную войну по указанию законного правительства, чтобы помешать Ирану и его доверенным лицам захватить стратегически важную страну», — отметил аль-Джубейр.
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