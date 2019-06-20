Москва, 20 июня, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявило, что не планирует изменять подход к установлению нормативов отопления с 2020 года. Также в министерстве прокомментировали появившиеся сегодня, 20 июня, в средствах массовой информации сведения о том, что тарифы на услуги отопления могут вырасти для жителей многоквартирных домов с 1−4 этажей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы растут

«Минстрой России категорически опровергает информацию, распространённую «Парламентской газетой» со ссылкой на депутата Б.М. Гладких, как не соответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет», — сказано в заявлении министерства строительства России.

Подчеркивается, что при любом изменении тарифов министерство всегда учитывает, каким образом действия ведомства отразятся на стоимости услуг для граждан. На текущий момент никаких изменений действующих норм не предвидится.

В министерстве отметили, что действительно существует дифференциация тарифов на отопление по этажности и типу домов. Но принятие решений по установлению нормативов проводится только с полной оценкой влияния на величину платежа граждан. На данный момент Минстрой не планирует менять подходы к установлению нормативов.