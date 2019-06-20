Душанбе, 20 июня, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Более 16 тыс. противопехотных мин и свыше 3 тыс. других взрывоопасных предметов разминировали в Таджикистане специалисты роты гуманитарного разминирования при министерстве обороны в сотрудничестве с ОБСЕ. Такие данные озвучил начальник Управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Саёрабек Бачабекзода в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

По его данным, всего за это время разминировано более 3 км² территории страны.

Заседание Форума прошло в Вене 19 июня под председательством Таджикистана — оно было посвящено проектам содействия в области лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ОБ) в Туркестане. Представитель таджикистанского Генштаба был приглашён в качестве основного докладчика.

Как сообщает сегодня, 20 июня, департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, Бачабекзода отчитался о программах по уничтожению ОБ и ЛСО в Таджикистане и о проектах в сфере гуманитарного разминирования.

Также докладчик предоставил информацию о реализации Программы по управлению запасами легкого стрелкового оружия и обычных боеприпасов в Таджикистане. Так, по его данным, в рамках этой программы с 2004 по 2009 год построено 9 новых складов для хранения ЛСО и ОБ и отремонтированы 60 оружейных комнат, уничтожено 34 тонны боеприпасов и 26 тыс. единиц легкого стрелкового оружия.

Кроме того, в ходе заседания было сказано, что сейчас в Таджикистане в сотрудничестве с ОБСЕ проводится работа по переходу оборонного ведомства страны на систему электронного учета запасов легкого стрелкового оружия и боеприпасов.

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Напомним, что в октябре 2018 года Узбекистан приступил к разминированию границы с Таджикистаном. Завершить этот процесс планируется к концу 2019 года. Информация о заминированных участках и их общей площади засекречена.

За последние 20 лет в Таджикистане погибли 374 человека из-за подрыва на минах, ещё 485 были ранены.