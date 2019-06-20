Киев, 20 июня, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Крупнейшие украинские бизнесмены Ринат Ахметов (собственник компании СКМ), Виктор Пинчук (собственник компании «Интерпайп») и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват») согласились «инвестировать» в Донбасс и социальные проекты на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом 20 июня в Киеве на встрече с украинскими бизнесменами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«С другими я еще не встретился. Собираюсь, где-то прячутся. Они берут на себя решение конкретных вопросов, например, господин Пинчук сейчас обеспечит квартирами 24 семьи наших пленных моряков. И дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», — сказал Зеленский, чем вызвал аплодисменты в зале.

По его словам, Ринат Ахметов займется инвестированием в медицину, инфраструктуру, в частности, в строительство дорог в Донбассе.

«С господином Ринатом Ахметовым не только достигли согласие относительно отмены формулы «Роттердам+», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину, и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели: 200 «скорых» для больниц во всей Украине», — рассказал президент.

Также он заявил, что Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, «но он об этом еще не знает», чем рассмешил зал.

При этом он пообещал позже подробнее рассказать общественности об инвестиционном проекте по восстановлению Донбасса. В то же время президент заверил, что участие крупного бизнеса в этом проекте происходит на добровольной основе, без предоставления ему каких-либо преференций.

«Я ни им, ни вам не предлагаю никаких преференций. Только честные, одинаковые для всех правила: никаких монополий, никаких других правил, только те, от которых мы, как страна, можем выиграть. Я призываю вас не стоять в стороне, присоединиться к финансированию этого проекта как в качестве инвесторов, так и в качестве благотворителей», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина запускает масштабный проект по реинтеграции и восстановлению Донбасса стоимостью более 300 млрд грн (порядка 11 млрд долл.).

«По подсчетам украинских экспертов, для этого нам нужно более 300 млрд грн. Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны… Мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем. Нужно наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены пребывать на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в родной, свободной и независимой Украине», — призвал тогда Зеленский.