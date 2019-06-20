Архангельск, 20 июня, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Члены экспедиции «Арктический плавучий университет» продолжат исследования по изучению трансформации теплых водных масс и концентрацию микропластика в Белом и Баренцевом морях. Об этом на пресс-конференции сообщил проректор Северного Арктического федерального университета Константин Зайков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Напомним, в прошлом году плавучий университет впервые в истории обнаружил и зафиксировал скопления микропластика и попадание вод Гольфстрима в Карское море. В этом году исследователи рассчитывают получить интересные данные о поведении Гольфстрима в западной части Баренцева моря — в районе Шпицбергена.

«Также будут проведены работы по изучению морского биоразнообразия и работы по изучению исторического ландшафта архипелага», — рассказал Зайков.

Экспедиция стартует из Архангельска 22 июня и продлится 20 дней. На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» будут работать ученые 11 стран, в том числе из Южной Кореи, Китая, Франции, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Румынии, Германии, России, Туркмении и Киргизии.

Справка:

«Арктический плавучий университет» — это научно-образовательная морская экспедиция на борту НИС «Профессор Молчанов», во время которой молодые ученые — исследователи Арктики получают знания и навыки в реальных условиях северных морей. Экспедиции реализуются с 2012 года при поддержке Русского географического общества на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Район проведения экспедиции — западный сектор Российской Арктики (акватория Баренцева, Карского и Белого морей), включая трассу Северного морского пути. Организатор экспедиций — Северный (Арктический) федеральный университет.