Рыбинск, Ярославская область, 20 июня, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Ярославской области надувной батут опрокинулся вместе находившейся внутри девочкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Следственного комитета России. Происшествие случилось в городе Рыбинск Ярославской области, в парке имени Фейгина. В СКР начата доследственная проверка по данному факту.

Рыбинск-40 Место происшествия

«Девочка в возрасте 1 года 9 месяцев получила тяжелые травмы при опрокидывании батута, в котором она находилась. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Пострадавший ребенок доставлен в клиническую больницу №2 имени Пирогова. Состояние девочки врачи оценивают как очень тяжелое.

«Ребенок находился внутри батута и упал с приличной высоты. У него торакальная травма, пострадавшая находится в реанимации. В Рыбинск вызваны специалисты из Ярославля», — рассказал заместитель главного врача больницы №2 Андрей Исаев.

В социальных сетях свою позицию о происшедшем высказал и предполагаемый владелец батута.

«Батут не порвался, оторвались крепежи: дефект производителя! Батут крепился на штыри 2 метра в землю!», — приводит слова Андрея Муравьева портал YarNews.

Это не первый случай за последний месяц, когда дети в Ярославской области получают травмы в игровых зонах. Как ранее сообщал ИА REGNUM в Ярославле 7-летняя девочка получила серьезные травмы после того, как на нее упали качели на детской площадке.